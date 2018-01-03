بعد تطبيق “القيمة المضافة”.. “التجارة” تتوعد أصحاب المحلات الممتنعين عن إعادة باقي أجزاء الريال السعودي

حذّرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم الأربعاء، أصحاب المحلات التجارية في المملكة من الامتناع عن إعادة باقي ثمن “السلعة المباعة” من أجزاء الريال بعد تزايد الطلب على النقد المعدني إثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة مطلع يناير الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن امتناع المتاجر عن تداول العملات المعدنية يعد مخالفة وستواجه بفرض العقوبات عليها، مؤكدة أنها قامت بالتنسيق خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد، لتوفير العملات المعدنية من خلال البنوك التجارية في المملكة.

عدم توفر العملات المعدنية في المحلات أو الإمتناع عن تداولها .. يعدّ مخالفة ويمكنك الإبلاغ على 1900???? pic.twitter.com/G4Tr5FIgC9 — عدالة السعودية (@saudi_justice) January 2, 2018

من جانبها، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، في بيان، توافر فئات العملة المعدنية من كافة الإصدارات داخل السوق المحلية بعد تزايد الطلب على الفئات الصغيرة من العملة المعدنية بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وشكا سعوديون عبر منصة “تويتر” من عدم توافر نقد معدني من الفئات الصغيرة للريال، إثر امتناع أصحاب محلات تجارية عن تسديد باقي ثمن السلع بعد اقتطاع قيمة ضريبة القيمة المضافة المفروضة بواقع 5%.