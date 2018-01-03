“بيتكوين” تعاود ارتفاعها وتقترب من 15 ألف دولار

ارتفع سعر العملة الافتراضية الشهيرة “بيتكوين” في تداولات الأربعاء، بنسبة 10% مقتربًا من حاجز 15 ألف دولار.

ووصل سعر البيتكوين إلى 14.824 ألف دولار، بقيمة سوقية 254.76 مليار دولار عند الساعة (12:47 تغ).

وارتفعت عملة “الريبل” بنسبة 9.72 بالمائة إلى 2.39 كدولار وتخطّت قيمتها السوقية 100 مليار دولار، لتصل إلى 106.24 مليار محتلة المرتبة الثانية بعد “البيتكوين”.

وجاءت عملة “الايثريوم” في المركز الثالث بقيمة سوقية 85.6 مليار دولار، وارتفع سعرها بنحو 0.15 بالمائة إلى 842.99 دولار.

وقفزت القيمة السوقية للعملات الافتراضية بنحو كبير في 2017، لتنهي العام عند 569.7 مليار دولار، بزيادة 552 مليار دولار عن أرقام 2016.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقمًا متسلسلًا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.