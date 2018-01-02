مؤشر الدولار يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، في تعاملات الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له منذ أيلول/ سبتمبر 2017، مع عزوف المستثمرين عن صناديق الاستثمار بالعملة الأمريكية.

وتراجع إقبال المستثمرين على الدولار، بفعل تراجع ثقتهم بإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تنفيذ إصلاحات من شأنها دفع النمو، والتضخم إلى الصعود.

وبحلول الساعة 07:49 بتوقيت غرينتش، تراجع مؤشر الدولار إلى 91.75، وهو أدنى مستوى منذ الـ20 من سبتمبر/ أيلول الماضي.

كذلك صعد اليورو الأوروبي مقابل الدولار الأمريكي، لأعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 1.20 دولار/يورو واحد، عند الساعة 07:53 بتوقيت غرينتش.