منها “بتكوين”.. الهند تشبه العملات المشفرة بمخطط احتيالي‎

المصدر: أ ف ب

حذّرت الهند، اليوم الجمعة، من الاستثمار في العملات المشفرة، بما فيها بتكوين، وشبهتها بـ”مخططات الاحتيال”، على طراز “بونزي”، ضامة صوتها إلى الكثير من الدول، التي أصدرت تحذيرات بهذا الشأن.

وأعلنت وزارة المالية الهندية في بيان، أنه رغم انتعاش التبادلات؛ الذي أدى إلى ارتفاع هائل للأسعار، فإن العملات المشفرة، “لا تتمتع بقيمة ذاتية، ولا يدعمها أي نوع من الأصول”.

وأضافت، “هناك خطر حقيقي ومتزايد بحدوث فقاعة استثمارية، على ما يحدث في مخططات على نسق هرم بونزي، قد تؤدي إلى انهيار مفاجئ وطويل الأمد”.

وانهارت أسعار بتكوين بنسبة حوالى 40%، من سعر قياسي بلغ 19500 دولار في شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري؛ بعد انسحاب مستثمرين؛ نتيجة الصعود الصاروخي الذي سجلته العملة الشديدة التقلب.

وكرر المحللون والحكومات التحذير، من فقاعة قد تنفجر في أي وقت؛ بعد تهافت المستثمرين، بما فيهم عدد كبير قليل الخبرة، نحو هذه العملة.

وأكدت الحكومة الهندية، على ضرورة توخي المستهلكين “الحذر الشديد؛ لتفادي الوقوع في فخ هذا النوع من الخطط الاحتيالية”.

وجاء إعلان الحكومة الهندية، غداة إعلان كوريا الجنوبية، التي تعتبر مركزًا للشركات المستندة إلى العملات المشفرة، أنها ستحظر التبادل المغفل بالعملات الرقمية.

وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، عن التحرك لحظر تبادل الشركات المتعاملة بالعملات المشفرة، في بورصة تل أبيب، حتى إقرار قواعد للتحويلات، التي تشمل نقودًا رقمية.

وعبر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، عن القلق من الارتفاع المتواصل في قيمة بتكوين.

كذلك اعتبرت حاكمة البنك المركزي الأمريكي جانيت ييلن، أن بتكوين ليست عملة، وناشدت المصارف التأكد من تقيد تحويلاتها بالعملات الرقمية، بقوانين مكافحة تبييض الأموال.