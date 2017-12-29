الدولار يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر ويتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي ‎

هبط الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من 3 أشهر أمام سلة عملات رئيسة، اليوم الجمعة، في الوقت الذي قفز فيه اليورو والجنيه الإسترليني، مما جعل العملة الأمريكية على مسار هبوط بنحو 10% هذا العام، وهو أسوأ أداء سنوي لها منذ عام 2003.

وكان الدولار بدأ 2017 مرتفعًا، حيث سجل وقتها المؤشر الذي يقيس أداءه مقابل سلة تضم 6 عملات رئيسة أعلى مستوى في 14 عامًا، وسط آمال بأن يطبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات تصب في مصلحة النمو والتضخم.

لكنه هبط بعد ذلك بفعل شكوك في قدرة ترامب على المضي قدمًا في تلك السياسات.

وارتفع اليورو 0.25% بعدما كان قد سجل أعلى مستوى في 3 أشهر عند 1.1982 دولار في وقت سابق من اليوم.

وقفزت العملة الأوروبية الموحدة بنحو 14 % أمام الدولار في 2017، وهو أفضل أداء سنوي منذ عام 2003.

وعلى الرغم من أن الإسترليني منخفض بأكثر من 10% أمام الدولار منذ التصويت في يونيو /حزيران العام الماضي لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، قفزت العملة البريطانية 9.5 % في عام 2017، وهو أقوى أداء لها منذ عام 2009.

وقفز الإسترليني اليوم 0.5 % إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 1.3511 دولار.

وانخفض الدولار 0.3 % إلى أدنى مستوى في 10 أيام عند 112.56 ين، ويتجه لتكبد خسارة بنحو 4% أمام العملة اليابانية هذا العام.

ولم تسجل عملة بتكوين تغيرًا يذكر عند 14 ألفا و500 دولار في بورصة “بتستامب”، بعدما هبطت 6% يوم أمس الخميس.