أسهم الإمارات تصعد في نهاية عام سيئ ومديرو صناديق يتوقعون عامًا مقبلًا أفضل

ارتفعت أسواق الأسهم الإماراتية، اليوم الخميس، آخر أيام التداول للعام الجاري، والذي كانت خلاله ضمن الأسوأ أداءً بين الأسواق الناشئة حول العالم، وسجلت معظم بورصات الشرق الأوسط الأخرى مكاسب.

وينهي مؤشر بورصة دبي العام منخفضًا 4.6%، وبينما خسر مؤشر أبوظبي 3.3% حقق مؤشر “إم.إس.سي.آي” للأسواق الناشئة مكاسب بلغت نحو 34%.

وتسبب تباطؤ اقتصادي في المنطقة الناتج عن ضعف أسعار النفط، إلى جانب تراجع الأسواق العقارية في دبي وأبوظبي، بخسائر في سوقيْهما للأسهم.

وتوقع بعض مديري الصناديق أن يتحسن الأداء في عام 2018، ومن المرجح أن يرتفع النمو في المنطقة بفعل زيادة في ميزانيات الدول، حيث يعطي التعافي الجزئي في أسعار النفط أواخر العام الجاري السعودية وأبوظبي مجالًا لتخفيف سياسات تقشفية في الوقت الذي تنفق فيه دبي بقوة استعدادًا لاستضافة معرض إكسبو 2020.

مؤشر دبي.

وارتفع مؤشر دبي 0.7%، اليوم الخميس مدعومًا بين عوامل أخرى بمكاسب لأسهم شركات البناء التي قد تستفيد من زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية العام المقبل.

وزاد سهم دريك آند سكل 2.7% إلى 2.26 درهم في تعاملات كثيفة، وسجل السهم خسارة كبيرة في الربع الثالث، لكن المستثمرين يأملون في تحسن النتائج كثيرًا في الربع الأخير بعد أن اكتملت عملية لإعادة الرسملة، وهو ما قد يساعد الشركة في الحصول على أموال للتشغيل.

ويعتقد بعض المحللين أن قيمة السهم، الذي قفز من نحو 1.70 درهم في منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مبالغ فيها، وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفض “دويتشه بنك” تصنيفه للسهم وحدد السعر المستهدف عند 1.13 درهم.

وزاد سهم أرابتك 0.9 % بعدما قالت الشركة العقارية إن وحدة تابعة فازت بعقد بقيمة 1.025 مليار درهم ما عادل 279 مليون دولار من دبي العقارية لتنفيذ أعمال في مجمع سكني.

وحققت شركات التطوير العقاري في دبي أيضًا أداءً قويًا حيث قفز سهم إعمار العقارية القيادي 2.4 %.

مؤشر أبوظبي.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.7 % بدعم من الشركات التي قد تستفيد بشكل مباشر من قفزة في أسعار النفط هذا الأسبوع، وصعد سهم دانة غاز 2.5%، بينما ربح سهم أدنوك للتوزيع 1.5%.

وآخر جلسة هذا العام في معظم أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط ستكون يوم الأحد.

السعودية.

وفي السعودية، ارتفع المؤشر 0.4%، اليوم الخميس، حيث ظلت أسهم معظم شركات البتروكيماويات قوية في أعقاب زيادة أسعار النفط.

وارتفع سهم شركة الصحراء للبتروكيماويات 3.6 % بعد أن اقترحت توزيعات نقدية بقيمة ريال للسهم عن العام 2017 ارتفاعًا من 0.75 ريال في العام 2016.

وقفز سهم مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 9.5 % بعد أن اقترحت الشركة زيادة في رأس المال من خلال إصدار أسهم منحة وتوزيعات نقدية بقيمة 1.5 ريال للسهم.

وفي البورصة القطرية ارتفع المؤشر 0.3 % مع استئناف سهم “فودافون قطر” صعوده في تعاملات متقلبة ليُغلق مرتفعًا 0.9%، وكان السهم صعد بأكثر من الثلث في الفترة من منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى بداية هذا الأسبوع.