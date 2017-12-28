الذهب يصعد لأعلى مستوى في شهر مع استمرار تراجع الدولار‎

صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في شهر اليوم الخميس في معاملات ضعيفة خلال موسم العطلات، وبدعم من انخفاض الدولار لأدنى مستوى في أربعة أسابيع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4٪ إلى 1292.20 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ الـ 29 من نوفمبر/تشرين الثاني عند 1292.67 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3٪ إلى 1295.30 دولار للأوقية.

وارتفع المعدن الأصفر لليوم التاسع على التوالي، ويتجه صوب تحقيق مكسب يزيد على 1٪ في الشهر الجاري وبنحو 12٪ هذا العام.

وصعدت أسعار الذهب من أقل مستوى في نحو خمسة أشهر البالغ 1235.92 دولار للأوقية الذي لامسته في وقت سابق هذا الشهر، مع انخفاض الدولار بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعاته برفع سعر الفائدة ثلاث مرات خلال 2018 دون تغيير، بينما ظل المستثمرون منقسمين بشأن تأثير الإصلاح الضريبي الأمريكي على النمو الاقتصادي.

ويستخدم الذهب كأداة استثمار بديلة، في أوقات الضبابية السياسية والمالية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4٪ إلى 16.75 دولار للأوقية بعدما جرى تداولها في وقت سابق، عند أعلى مستوياتها منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني عند 16.78 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.5٪ إلى 1065.50 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ فبراير/ شباط 2001 عند 1069.50 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.5٪ إلى 921.10 دولار للأوقية.