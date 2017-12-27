الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع ونصف

هبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع ونصف الأسبوع، مقابل سلة عملات، الأربعاء مع زيادة مراهنة المتعاملين، على أن المزيد من البنوك المركزية الكبرى ستبدأ في تقليص الحوافز النقدية عام 2018، بسبب تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.

وفيما يتعلق بالعملات الرقمية، تبدد تعافي عملة “بيتكوين” الذي أعقب أسوأ أسبوع منذ العام 2013، حيث كافحت العملة من أجل البقاء فوق مستوى 16 ألف دولار ليوم ثانٍ.

وفي تداولات هزيلة بسبب عطلة، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أكثر من 0.2% إلى 93.027، بعد أن كان هبط إلى 92.956 في وقت سابق، وهو أدنى مستوياته منذ الأول من كانون الأول/ ديسمبر.

وانخفض مؤشر الدولار 9% هذا العام، ليصبح على مسار أكبر هبوط سنوي منذ العام 2003 الذي هوى خلاله 14.7%.

وعلى العكس، سيكون هذا العام هو الأفضل منذ العام 2003 لليورو مقابل العملة الأمريكية.

وبلغت العملة الأوروبية الموحدة، أعلى مستوى في 3 أسابيع ونصف الأسبوع عند 1.1904 دولار اليوم، وفق ما تظهره بيانات رويترز.

وتراجع الدولار مقابل الين للسنة الثانية على التوالي، ولم يسجل تغيّرًا يذكر خلال تعاملات اليوم عند 113.26 ين.

وانخفضت عملة “بيتكوين” 4.31% إلى 15 ألفًا و55.13 دولار في بورصة “بيتستامب”، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرًا لها، ووجدت صعوبة في التعافي أكثر بعد الهبوط الذي مُنيت به الأسبوع الماضي، وجرى تداول أكبر العملات الرقمية وأشهرها لفترة وجيزة دون 15 ألف دولار.