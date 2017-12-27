أسواق الأسهم الخليجية ترتفع مع صعود النفط

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأربعاء، مدعومة بصعود خام القياس العالمي مزيج برنت مساء أمس، متجاوزًا 67 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أيار/مايو 2015.

وأغلق المؤشر الرئيس للسوق السعودية مرتفعًا 0.3% في تداول نشط، وارتفعت أسهم 11 من 13 شركة بتروكيماويات، التي ربما تستفيد هوامش أرباحها من صعود أسعار النفط، مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.6%.

وحققت أيضًا أسهم شركات البناء أداءً قويًا، حيث يدرّ ارتفاع إيرادات النفط أموالًا للحكومة لتستخدمها في زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية العام المقبل، وزاد سهم أبناء عبد الله الخضري 2.2%.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.4% مع صعود الأسهم بشكل عام على قائمته، وقفز سهم شعاع كابيتال 5.1%، لكن حجم التداول كان هزيلًا باستثناء الصفوة مباشر للخدمات المالية التي تم تداول 268 مليون سهم من أسهمها، وهو ما يزيد عن نصف إجمالي حجم التداول في السوق بأكملها، ويشكّل حوالي نصف الأسهم القائمة للشركة.

وهوى سهم الصفوة مباشر، وهو نادر التداول، 10% إلى 0.999 درهم، وأفاد إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي للشركة، بأن “شركته استكملت اليوم الأربعاء صفقة داخلية تضمّنت تحويل 276 مليون سهم من وحدة تابعة لها، مقرها البحرين إلى شركتها الأم مباشر القابضة.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.2%، مع صعود أسهم شركتين ربما تستفيدان من ارتفاع أسعار النفط، وزاد سهم دانة غاز 2.6% وسهم أدنوك للتوزيع 2.4%.