مصر: 70 مليار دولار حجم التجارة الخارجية منذ تعويم الجنيه

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن حجم عمليات التجارة الخارجية التي شهدتها البلاد منذ تعويم الجنيه في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، بلغ 70 مليار دولار (1.2 تريليون جنيه).

وقال البنك المركزي في بيان مقتضب، إن “عمليات التجارة الخارجية شملت الصادرات والواردات خلال تلك الفترة”.

وبحسب الإحصائية، فإن حجم التجارة الخارجية شهد تراجعًا في مصر مقارنةً بالأعوام الماضية، حيث أعلنت الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء في وقت سابق، أن حجم حركة التجارة الخارجية لمصر وصل 737 مليار جنيه العام 2015، بينما كان حجمها 895 مليار جنيه خلال عام 2016.

وانخفض حجم الواردات المصرية خلال الـ13 شهرًا الماضية بسبب قرار تحرير سعر الصرف، والذي تسبب في هبوط الجنيه أمام الدولار ليتخطى سعر الدولار في بعض الفترات حاجز الـ20 جنيهًا.

وحاولت مصر التغلب على تلك الأزمة والحفاظ على حجم تجارتها الخارجية، من خلال تثبيت الدولار الجمركي عند سعر 16 جنيهًا، دون أن يتأثر ذلك بسعر الصرف الذي تتعامل به البنوك والسوق السوداء.

وقرر البنك المركزي المصري، تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 سعيًا لجذب الاستثمارات الخارجية.