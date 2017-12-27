“المركزي البحريني” يبيع أذون خزانة حكومية بـ 265 مليون دولار

أعلن مصرف البحرين المركزي، اليوم الأربعاء، أنه باع أذون خزانة حكومية بقيمة 100 مليون دينار (265.4 مليون دولار)، يصدرها نيابة عن الحكومة.

وقال المركزي البحريني في بيان، إن فترة استحقاق الإصدار الجديد تبلغ 12 شهرًا تبدأ في 28 كانون أول/ديسمبر الجاري، وتنتهي في 27 من ذات الشهر في العام المقبل.

وبلغ معدل سعر الفائدة على الأذون، بحسب البيان، 3.68 % مرتفعًا من 3.49 % للإصدار السابق في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأذونات الخزينة، هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عام، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

ولفت البيان، إلى أنه تمت تغطية هذا الإصدار بنسبة 117%.

وكان المركزي البحريني، باع الأسبوع الجاري سندات التنمية الحكومية بقيمة مائتي مليون دينار (530 مليون دولار) تستحق في 2023.

وأضاف البيان، أن الرصيد القائم لأذونات الخزانة – مع الإصدار الجديد – يرتفع إلى 2.06 مليار دينار (5.46 مليار دولار).

وتعتبر البحرين الأفقر لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.