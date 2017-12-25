مصرف البحرين المركزي يبيع سندات حكومية بـ 530 مليون دولار

أعلن مصرف البحرين المركزي، اليوم الإثنين، عن بيع سندات التنمية الحكومية، بقيمة 200 مليون دينار (530 مليون دولار)، يصدرها نيابة عن الحكومة في البلاد.

وقال المصرف في بيان، إن فترة استحقاق السندات الجديدة، تصل إلى خمس سنوات ونصف السنة، تبدأ من 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017 حتى 27 يونيو/ حزيران 2023.

وبحسب البيان، “بلغ معدل سعر الفائدة على هذه السندات 5.5٪”.

والسندات بشكل عام، هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات؛ لتمويل مشاريعها، حيث توفر عائدًا جيدًا للمستثمرين، مقابل مخاطرة مقبولة.

وتمثل سندات التنمية الحكومية، الأوراق المالية الرئيسة والمؤهلة لاتفاقيات إعادة الشراء، وتتراوح مدة استحقاقها، بين سنتين إلى عشر سنوات.

وأشار البيان، إلى أن “تغطية السندات، تمت بنسبة 100٪”.

ووفق بيان سابق لبورصة البحرين، من المتوقع إدراج السندات للتداول في البورصة، في 14 يناير/ كانون الثاني 2018.

والبحرين تعتبر الأفقر لجهة الموارد النفطية، بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.