أصول مصارف الإمارات ترتفع 5.5% في نوفمبر الماضي

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، ارتفاع أصول القطاع المصرفي في الإمارات، بنسبة 5.5% في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على أساس سنوي.

وبحسب بيانات للمصرف المركزي الإماراتي، زادت أصول المصارف إلى 2687.1 مليار درهم (731.6 مليار دولار)، حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكانت أصول المصارف قد بلغت 2547.7 مليار درهم (693.7 مليار دولار)، في الفترة المقابلة من 2016.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أصول المصارف الإماراتية بنسبة 1.8%، قياسًا على 2639.1 مليار درهم (718.6 مليار دولار)، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب بيانات المصرف المركزي.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي (القروض والتمويلات)، بنسبة 0.7 بالمائة، من 1584 مليار درهم (431.3 مليار دولار)، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 1594.8 مليار درهم (434.24 مليار دولار)، في نوفمبر/ تشرين الثاني اللاحق له.

وتزايد إجمالي الودائع المصرفية على أساس شهري، بنسبة 2 بالمائة، ليصل إلى 1632.4 مليار درهم (444.48 مليار دولار)؛ نتيجة نمو ودائع المقيمين بقيمة 25.8 مليار درهم (7.02 مليار دولار)، وزيادة بنحو 6.2 مليار درهم (1.68 مليار دولار)، في ودائع غير المقيمين.