السعودية ترفع إصدارها الرابع من الصكوك المحلية

رفعت وزارة المالية السعودية قيمة إصدارها الرابع من الصكوك المحلية، من 4.45 مليار دولار إلى 5.72 مليار دولار عبر إعادة فتحه للمرة الثانية.

وكانت وزارة المالية قد رفعت الإصدار ذاته من 2.67 مليار دولار، إلى 4.45 مليار دولار، عبر إعادة فتحه للمرة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأعلنت الوزارة، في بيان صدر عنها الأحد، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي عبر إعادة فتح طرحها الرابع للمرة الثانية، الذي تم في تشرين الأول/أكتوبر للعام الجاري.

وقسمت الوزارة الإصدارات الإضافية إلى 3 شرائح، الشريحة الأولى تبلغ 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) لصكوك تُستحق في 2022، والشريحة الثانية تبلغ 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار) لصكوك تُستحق في 2024، بينما الثالثة تبلغ 575 مليون ريال (153.3 مليون دولار) تُستحق في 2027.

وجمعت الحكومة السعودية 9.9 مليار دولار عبر 3 إصدارات سابقة من الصكوك المحلية خلال العام الجاري.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) نهاية العام الماضي.

ويشكل الدين السعودي 17% من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1% في 2016.

وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط بالعالم في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.