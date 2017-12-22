اليورو يهبط بعد انتخابات إقليم كتالونيا

هبط اليورو أمام الدولار، اليوم الجمعة، بعدما فاز انفصاليو كتالونيا في انتخابات الإقليم؛ مما أثار مخاوف بشأن احتمالات الانقسام، في رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

وهبط اليورو 0.4 % إلى 1.1817 دولار، في التعاملات الآسيوية، قبل أن يقلص خسائره قليلًا، ليجري تداوله بانخفاض بلغ نحو 0.2 % بحلول الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش عند 1.1846 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم 6 عملات كبرى منافسة 0.1 % إلى 93.400. وعلى أساس أسبوعي، انخفض المؤشر 0.6 %.

واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 113.37 ين، لتتجه إلى الارتفاع بنسبة 0.6 % على أساس أسبوعي.