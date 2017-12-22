عملة بيتكوين تهبط دون 13 ألف دولار وتتجه إلى أسوأ أسبوع منذ 2013

هبطت عملة بيتكوين دون 13 ألف دولار اليوم الجمعة، بعدما خسرت نحو ثلث قيمتها في خمسة أيام فقط لتتجه العملة الرقمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ عام 2013، بعد صعود قوي إلى مستوى ذروة اقترب من 20 ألف دولار يوم الأحد.

وحققت العملة الرقمية الأكبر والأشهر، زيادة بلغت 20 مثلًا منذ بداية العام، إذ قفزت من (أقل من ألف) دولار إلى 16 ألفًا و666 دولارًا في بورصة بيتستامب بلوكسمبورج يوم الأحد، وتجاوزت 20 ألف دولار في بورصات أخرى.

وقد هبط بيتكوين بصفة يومية منذ ذلك الحين، وتسارعت وتيرة الخسارة اليوم الجمعة.

وانخفضت العملة إلى 12 ألفًا و560 دولارًا في بيتستامب، مسجلة هبوطًا بنحو 20 بالمئة خلال اليوم.

وبحلول الساعة 08:50 بتوقيت جرينتش، جرى تداول العملة بانخفاض بلغ 15 بالمئة عند 13 ألفًا و320 دولارًا، لتتجه إلى تسجيل أسوأ أسبوع في أكثر من ثلاثة أشهر.