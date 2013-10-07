بورصات الخليج تتراجع

دبي- هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية، الإثنين مع قيام المستثمرين بجني الأرباح قبيل عطلة عيد الأضحى الطويلة ودخول أزمة الميزانية الأمريكية أسبوعها الثاني في حين صعدت البورصة المصرية رغم مقتل 53 شخصا على الأقل في عنف سياسي، الأحد.

وستغلق بورصات الخليج معظم الأسبوع القادم في الوقت الذي يتعين فيه على الحكومة والكونغرس في الولايات المتحدة، الاتفاق على رفع سقف الدين العام لتفادي التخلف عن سداد ديون.

ورغم توقع معظم المستثمرين الخليجيين قرارا إيجابيا بشأن الأزمة الأمريكية، إلا أنهم لن يستطيعوا التفاعل مع أية أنباء سلبية خلال العطلة.

وفي تلك الأثناء، جاءت نتائج أعمال الربع الثالث من العام لعدد قليل جدا من الشركات منذ بداية الأسبوع متباينة.

وهبط سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) وهي واحدة من أكبر شركات النقل البحري في العالم للغاز الطبيعي المسال 1.8 % بعدما جاءت نتائجها للربع الثالث دون توقعات قطر الوطني للخدمات المالية.

وتراجع سهم بنك الدوحة 0.6 % بعدما أعلن البنك أنه سيسعى للحصول على موافقة المساهمين على إصدار سندات بقيمة ملياري ريال (549 مليون دولار) لتعزيز المستوى الأول لرأس المال بحلول 30 آذار/مارس القادم.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.2 %.

وارتفع سهم بنك الرياض 2.3 % بعدما جاءت أرباح البنك في الربع الثالث أعلى أربعة % من متوسط توقعات المحللين، وهو ما يعد فألا حسنا لنتائج البنوك السعودية

الأخرى.

لكن المؤشر الرئيسي للسوق السعودية تراجع 0.3 %.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 % مع انخفاض سهم دانة غاز 4.4 %. وكان السهم واحدا من أكبر الخاسرين مع قيام دويتشه بنك بخفض تصنيفه إلى توصية بالبيع

من توصية بالاحتفاظ بالسهم.

وتراجع مؤشر سوق دبي 1.3 % إلى 2778 نقطة.

وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صعوده وزاد 0.7 % إلى 5766 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ الخامس من شباط/فبراير.

وجاءت الاشتباكات بين قوات الأمن ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، الأحد، حينما كانت البورصة مغلقة في عطلة لتذكر بأن الأوضاع السياسية في البلاد لم تستقر بعد.

لكن كثير من المستثمرين المصريين يستطيعون تقبل مثل هذا العنف إذا اعتقدوا أن ذلك يساعد الحكومة على إحكام سيطرتها.

وقال كبير المتعاملين في مبيعات الأسهم لدى التجاري الدولي للسمسرة في القاهرة، أشرف أخنوخ: إن المستثمرين شعروا بالارتياح حقيقة لأن اشتباكات أمس كانت أصغر من تلك التي حدثت في آب/أغسطس.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب باعوا أكثر مما اشتروا في السوق بعدما فعلوا العكس الخميس الماضي.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

قطر.. تراجع المؤشر 0.2 % إلى 9716 نقطة.

السعودية.. هبط المؤشر 0.3 % إلى 7977 نقطة.

أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.5 % إلى 3850 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 0.7 % إلى 5766 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 1.3 % إلى 2778 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.1 % إلى 7665 نقطة.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.1 % إلى 6648 نقطة.

البحرين.. صعد المؤشر 0.4 % إلى 1199 نقطة.