البورصة السعودية توقع اتفاقًا مع “ناسداك” لتطوير أنظمة المقاصة والتسوية

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، الاثنين، عن توقيعها اتفاقًا مع ناسداك لتطوير أنظمة المقاصة والتسوية، متوقعة استكمال جميع مراحل التطوير خلال النصف الثاني من 2020.

وأضافت “تداول” في بيان أن “الاتفاق الذي يهدف لتطوير البنية التحتية للبورصة يشمل أنظمة التسجيل والإيداع وإدارة المخاطر، وأن ناسداك ستستمر في دعم الأنظمة الحالية للتداول ومراقبة السوق”.

وتابعت: “تشمل الاتفاقية استبدال نظام التسجيل والإيداع والتسوية الحالي والمعمول به منذ عام 2001، واستحداث نظام للمقاصة المركزية؛ ما سيمكّن أعضاء السوق من توفير فئات جديدة للأوراق المالية في السوق السعودية وتقديم خدمات جديدة للمستثمرين”.

والسوق السعودية هي أكبر بورصة للأوراق المالية في المنطقة العربية من جهة القيمة السوقية للشركات.

وتعتزم المملكة القيام بطرح عام أولي لحصة تبلغ 5% من شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو في 2018 وذلك في البورصة السعودية وبورصة أجنبية واحدة على الأقل.