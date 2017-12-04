الدولار يرتفع بعد خسائر 3 أيام بفضل خطة الضرائب الأمريكية

ارتفع الدولار 0.5%، اليوم الإثنين، مقابل سلة عملات مرجحة بالأوزان التجارية، بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على إصلاح ضريبي، مطلع الأسبوع.

لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل الشكوك في أن ترتفع أسعار الفائدة نتيجة للخطوة الأمريكية.

وتقترب موافقة الكونغرس، يوم السبت، بخطط الجمهوريين والرئيس دونالد ترامب خطوة كبيرة من هدفهم بإجراء أكبر تغيير في قوانين الضرائب الأمريكية منذ الثمانينيات.

وقالت كريستين تكسن، محللة سوق الصرف لدى بنك دانسكه: “هناك بعض التفاؤل العام الناتج عن إقرار خطة الضرائب الأمريكية في مجلس الشيوخ، لكن من غير الواضح بعد إلى أي مدى سيُترجم ذلك إلى أسعار أعلى للفائدة الأمريكية في العام القادم”.

وارتفع مؤشر الدولار 0.5% إلى 93.35 في المعاملات المبكرة بلندن، ثم قلص مكاسبه إلى 0.4% عن اليوم السابق، ومكاسب اليوم تنهي موجة خسائر دامت لثلاث جلسات متتالية.

وصعدت العملة الأمريكية 0.6% إلى 112.935 ين بعد أن زادت إلى 112.985 وهو أعلى مستوى لها منذ الـ17 من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتراجع اليورو 0.4% إلى 1.1858 دولار.