الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار عقب إقرار الشيوخ الأمريكي قانون الضرائب

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية، يوم الإثنين، مع ارتفاع الدولار بفعل التوقعات بأن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة أكثر؛ بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإصلاح النظام الضريبي.

وبحلول الساعة 0735 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.6 في المئة إلى 1272.91 دولار للأوقية “الأونصة”، بعد أن ارتفع ملامسًا 1289.50 دولار، يوم الجمعة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 في المئة إلى 1275.80 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة 0.7 في المئة في المعاملات الفورية إلى 16.32 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 0.4 في المئة إلى 933.50 دولار للأوقية، في حين استقر البلاديوم دون تغير يذكر عند 1019.40 دولار للأوقية.