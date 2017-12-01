اليورو يصعد لليوم الثالث بدعم تدفقات استثمارية

ارتفع اليورو للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة، وسط تدفقات استثمارية دفعت العملة الموحدة للصعود فضلًا عن آفاق النمو المشرقة في المنطقة، والتي جذبت المستثمرين رغم هبوط عوائد السندات.

وقال ريتشارد فالكينهول خبير العملات لدى إس.إي.بي في ستوكهولم “حتى في أسبوع تلقى فيه الدولار بعض الأنباء الإيجابية عن التقدم في الخطة الضريبية الأمريكية، وجد اليورو دعمًا على ما يبدو في بعض التدفقات الاستثمارية القوية”.

وزادت العملة الأوروبية الموحدة 0.2% إلى 1.926 دولار، متجهة لتسجيل ثالث مكاسبها اليومية على التوالي. وبلغ اليورو أعلى مستوياته في شهرين عند 1.19610 دولار يوم الإثنين.

ونمت التدفقات الاستثمارية على الأصول الأوروبية في وقت تحسنت فيه آفاق النمو بشكل ملحوظ. وأظهر استطلاع نشرت نتائجه الأسبوع الماضي أن نمو قطاع الأعمال يتسارع في الأسابيع الأخيرة من العام.

واستقر الدولار أمام العملة اليابانية اليوم الجمعة، ليفقد الزخم بعد صعوده لأعلى مستوى في عشرة أيام، مع استمرار ترقب السوق للتصويت على مشروع قانون ضريبي أمريكي.

وبلغ الدولار في أحدث المعاملات 112.550 ين، ليستقر دون تغيير يذكر خلال اليوم، بعدما قرر مجلس الشيوخ الأمريكي عدم التصويت على مشروع القانون الضريبي مساء أمس الخميس لكنه سيواصل النقاش اليوم الجمعة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسة، بنسبة 0.2% إلى 92.84، لكنه يتجه لتحقيق بعض المكاسب الطفيفة على مدى الأسبوع الذي ابتعد فيه عن أدنى مستوياته في شهرين البالغ 92.469.

وزاد الجنيه الإسترليني قليلًا إلى 1.3534 دولار، بعدما صعد 0.9 % في الأسواق الخارجية حين بلغ أعلى مستوياته في شهرين عند 1.3549 دولار. ويتجه الإسترليني لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.