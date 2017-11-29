أنباء عن إقالة رئيس البنك المركزي الإيراني

أفاد تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أقال رئيس البنك المركزي ولي الله سيف، على إثر ضغوط تعرض لها الأول من قبل المرجعيات الدينية وشخصيات سياسية بارزة في النظام.

وذكر موقع “أفكار نيوز” الفارسي، أن “روحاني وبعد انتهاء المقابلة التلفزيونية معه التي عرض فيها منجزات حكومته بعد مرور 100 على تشكيلها، مساء أمس الثلاثاء، قرر إعفاء ولي الله سيف من منصبه”.

ونقل الموقع الإيراني عن مصادر مطلعة قولها، إن “قرار إقالة ولي الله سيف من منصبه جاء بسبب وجود أنشطة لمؤسسات مالية تدعي حصولها على رخصة من قبل البنك المركزي من دون أن يتخذ قرارًا تجاه تصرفات هذه المؤسسات المالية التي اضطر بعضها إلى إعلان إفلاسه، مما تسبب بمشاكل واحتجاجات شعبية في عدد من المدن الإيرانية”.

ولم يؤكد البنك المركزي أو أي مسؤول إيراني استقالة ولي الله سيف.

وفي أعنف تصريح من رئيس البرلمان علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، دعا المسؤولين في البنك المركزي إلى التنحي في حال لم يستطيعوا حل مشاكل المودعين بسرعة أكبر، معتبرًا أن سلوك البنك المركزي غير مبرر.

وشدد لاريجاني في الجلسة، على ضرورة التركيز على إيجاد توافق في الآراء في البلد وحل المشاكل الاقتصادية للشعب.

ويوم الإثنين الماضي، شهدت العاصمة طهران صدامات بين الشرطة والمئات من مستثمري الأموال في 3 مؤسسات مالية أعلنت العام الماضي إفلاسها فيما لم تقدّم على إعادة الأموال إلى المواطنين.