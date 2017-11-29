مصر تثبت الدولار الجمركي عند 16 جنيها في ديسمبر

قالت وزارة المالية المصرية في بيان اليوم الأربعاء، إنها ستثبت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للدولار في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال البيان: “قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يأتي اتساقًا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية”.

وبدأت مصر تحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في يناير/ كانون الثاني عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وتحدد مصر السعر منذ ذلك الحين على أساس شهري.

ويُستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

وظل الجنيه مستقرًا تقريبًا عند المستوى نفسه في الأشهر الأخيرة، ليجري تداوله عند نحو 17.65 جنيه للدولار في تداولات اليوم.