عملة “البيتكوين” الافتراضية تتجاوز عتبة العشرة آلاف دولار للمرة الأولى

تجاوزت عملة بيتكوين الافتراضية للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، عتبة العشرة آلاف دولار القياسية مواصلة ارتفاعها بعدما زاد سعر صرفها عشر مرات في غضون عام.

وبلغت هذه العملة، التي يجري التداول بها عبر منصات إلكترونية متخصصة، 10058 دولارًا في أولى المداولات في آسيا، بحسب بيانات جمعتها وكالة “بلومبيرغ”.

وارتفع سعر صرفها بنسبة تزيد عن 45 % خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كان سعر صرف هذه العملة يوازي 5 آلاف دولار، أي نصف قيمتها الحالية، علمًا أنه لم يكن يتخطى ألف دولار في مطلع العام الجاري، وشهدت البيتكوين تقلبات عدة خلال هذه السنة.

ومن المتوقع أن يتواصل هذا الارتفاع، في ظل غياب أي عامل من شأنه أن يؤثر سلبًا على العملة، بحسب المحلل لدى “إيه إس آر ويلث أدفايزرز” في سيدني، شاين شانيل .

وتقوم هذه العملة، التي لا وجود ماديًا لها على نظام دفع من الند للند، يستند إلى التقنية المعروفة بسلسلة السجلات المغلقة “بلوكتشاين”.

ويتم التداول بها في إطار منصات إلكترونية خاصة من دون سعر صرف رسمي.

ولا تخضع البيتكوين لرقابة أي مصرف مركزي، بل تحكمها مجموعة واسعة من مستخدمي الإنترنت في سياق عمليات دفع متزايدة في مجال المطاعم والعقارات خصوصًا.

وبالنسبة إلى مؤيدي البيتكوين، تتيح هذه العملة بديلًا آمنًا للعملات التقليدية، إذ إنه يتعذر تزوير الصفقات في إطار تقنية السجلات المغلقة، التي تعدَّل فيها المعلومات بالتزامن عند كل المستخدمين.

وتثير هذه الميزة تحديدًا اهتمام القطاع المصرفي، حيث قد تفتح هذه التقنية آفاقًا جديدة، وتبسّط الصفقات غير المادية، وتسمح بتوفير المال.

غير أن التقلبات الكثيرة في البيتكوين تثير مخاوف من انفجار هذه الفقاعة، لا سيما أن هذه العملة لم تكن تتخطى بضعة سنتات عند إطلاقها في شباط/فبراير 2009 .