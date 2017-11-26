32 % انخفاض عجز الموازنة بسلطنة عمان في 9 أشهر

انخفض العجز الفعلي بالموازنة العامة في سلطنة عمان لعام 2017 بنسبة كبيرة، وصلت إلى حوالي 32% في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي؛ نتيجة الارتفاع الحاد في الدخل النفطي وعدم تجاوز الحكومة حجم النفقات المتوقعة بشكل كبير.

وأظهرت بيانات حكومية أن العجز الحقيقي بلغ نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام، مقابل حوالي 4.427 مليار ريال(11.51 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من عام 2016.

وبيٌن تقرير للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الايرادات العامة قفزت بحوالي 20% إلى 5.971 مليار ريال (15.52 مليار دولار) من 4.977 مليار ريال (12.95 مليار دولار) في نفس الفترة بعد ارتفاع دخل الصادرات النفطية بحوالي 34.8% لتصل إلى 3.5 مليار ريال (9.1 مليار دولار) من 2.45 مليار ريال (6.37 مليار دولار).

كما ازدادت إيرادات الغاز بنحوة 9.2% لتصل إلى 1.094 مليار ريال (2.84 مليار دولار) مقابل 1.002 مليار ريال (2.6 مليار دولار) في نفس الفترة.

وبالنسبة للنفقات ارتفعت بنسبة 4% إلى 8.431 مليار ريال (21.92 مليار دولار) من 8.104 مليار ريال (21 مليار دولار).

وشملت الزيادة النفقات الجارية التي ارتفعت بنسبة 5.2% إلى 6.047 مليار ريال (15.72 مليار دولار) من 5.75 مليار ريال (14.95 مليار دولار) والنفقات الرأسمالية (الاستثمار) التي نمت بنسبة 7.25 إلى 2.029 مليار ريال (5.27 مليار دولار) من حوالي 1.893 مليار ريال (4.92 مليار دولار).

وزاد الاستثمار في القطاع النفطي بنسبة 10.7% إلى 535 مليون ريال (1.39 مليار دولار)، في حين قفز حجم الاستثمار في قطاع الغاز بحوالي 25% ليصل إلى 474 مليون ريال (1.23 مليار دولار) مقابل 378 مليون ريال(983 مليون دولار).

وأظهر التقرير أن الإنفاق الدفاعي شكل ما يقارب من 41% من إجمالي النفقات الجارية إذ ارتفع بنسبة 2.9% ليصل إلى 2.474 مليار ريال (3.83 مليار دولار) من حوالي 2404 مليار ريال (3.65 مليار دولار) في تلك الفترة.

وجاء في التقرير أن العجز تم تمويله من خلال الاقتراض المحلي والخارجي، والسحب من الاحتياط المالي، إذ بلغ صافي الاقتراض نحو 4.089 مليار ريال (10.63 مليار دولار)، في حين بلغ السحب من الاحتياط 500 مليون ريال (1.3 مليار دولار).

وتعتمد سلطنة عمان، وهي ليست عضوًا في منظمة أوبك على صادرات النفط والغاز بشكل كبير في موازناتها السنوية، ويبلغ احتياط النفط المثبّت فيها نحو 5.3 مليار برميل، في حين يقدر احتياطها من الغاز الطبيعي بحوالي ترليون متر مكعب.

ويقدر الإنتاج الحالي من النفط في السلطنة بحوالي 970 ألف برميل يوميًا على أساس متوسط سعر بلغ نحو 50 دولارًا للبرميل العام الحالي، في حين يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن من الغاز المسال سنويًا من مصنع التسييل في مدينة صور الجنوبية.