الدينار الجزائري يواصل الانحدار أمام الدولار وقيمته الأدنى إفريقياً

غاب الدينار الجزائري عن أهم 10 عملات إفريقية مقابل الدولار الأمريكي، بحسب مسحٍ شاملٍ أعدته مراكز متخصصة في شؤون المال والأعمال، وقد سجّلت عملة الجزائر انحداراً خلال السنتين الأخيرتين.

وبلغ سعر صرف الدينار في آخر تعاملاته هذا الأسبوع 115.02 دينار جزائري لكل دولار، في وقت اعتمدت الحكومة في قانون الموازنة 2018 على سعر صرف مرجعي يقدر بـ115 ديناراً للدولار الواحد، في مؤشر واضح على ضعف العملة الوطنية.

وفقد الدينار الجزائري نحو 20% من قيمته في سنتين، وبلغ خلال آخر تداول له 0.0086 دولار أمريكي، ليُصبح الأدنى مقارنة ببقية العملات الأفريقية التي شهدت استقرارًا نسبيًّا، بما في ذلك عُملات دول تعاني من اضطرابات أمنية وسياسية مثل الدينار الليبي.

وربطت صحيفة “الخبر” الجزائرية تهاوي قيمة الدينار بفشل السياسات المالية التي اعتمدتها حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بخصوص تحديد قيمة صرف الدينار مقابل سلات من العملات، وخفض سعر صرف الدينار الذي فقد نسبة 20% مقابل الدولار الأمريكي، ما انعكس سلباً على القدرة الشرائية.

وفقدت العملة الجزائرية في التعاملات الرسمية ما بين 2012 و2017 أكثر من 35% من قيمتها في الواقع، حيث انتقلت من 74 ديناراً للدولار الواحد إلى 115 ديناراً للدولار.

ويؤدي تآكل العملة إلى اضطرار الحكومة للاستنجاد باحتياطي النقد الأجنبي الذي تملكه الجزائر لاستيراد المواد الاستهلاكية من الخارج، وهو ما أدى في الأخير إلى تراجع المخزون الاحتياطي.

وفقدت الجزائر خلال الآونة الأخيرة نصف احتياطها الذي تراجع من 193 مليار دولار إلى نحو 100 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وسجل الدينار الجزائري خلال السنوات الخمس الماضية تراجعاً محسوساً، وهو ما أضعف قيمته الاسمية، كما ساهم في تآكل قدرته الشرائية، وهو ما يتضح من خلال دراسة مسار تطور العملة الوطنية من 2012 إلى 2017.

وكان سعر صرف الدينار الجزائري يقدّر بـ74 ديناراً للدولار، ثم تطور تدريجياً إلى أن فاق عتبة 100 دينار للدولار فـ110 دنانير للدولار، قبل أن يتجاوز عتبة 115 ديناراً للدولار الواحد، في ظل التوجه الحكومي لتخفيض أكبر لقيمة الدينار، رغم أن هذا التوجّه لا يخدم بالضرورة لا القدرة الشرائية للمواطن ولا القيمة الاسمية للعملة المحلية ولا الاقتصاد الوطني.

ومقابل ذلك، يقف الدينار الليبي صامداً مقارنة بوضع الدينار الجزائري، حيث كانت العملة الليبية تقدر بـ0.734 دولار أمريكي سنة 2015، وتقدر في آخر تعاملاتها بــ 0.729 دولار، أي أن نسبة التقلب تظل متواضعة في التعاملات الرسمية.

كما بلغت قيمة صرف الدينار التونسي 0.4019 دولار أمريكي مقابل تسجيله 0.508 دولار سنة 2015، أما “السيدي” الغاني فإنه قدر بـ0.216 دولار مقابل 0.263 دولار في سنة 2015.

وبلغ الجنيه السوداني 0.149 دولار في التعاملات الجديدة، مقابل 0.164 دولار سنة 2015، فيما بلغ الجنيه المصري 0.056 دولار حاليا مقابل 0.1277 دولار سنة 2015.

أما قيمة صرف الدرهم المغربي فقد بلغت 0.106 دولار حاليًا مقابل 0.1026 دولار سنة 2015، وبلغ سعر صرف “الكواشا” الزمبي 0.986 دولار مقابل 0.0986 دولار، مسجلا أهم تغيّر بعد الدينار الجزائري ولكنه يبقى أفضل من قيمة صرف الدينار مقابل الدولار.

وقدر “البولا” البوتسواني بـ0.096 دولار مقابل 0.095 دولار في سنة 2015، وبلغ سعر صرف “النافكا” الإريتيري 0.066 دولار مقابل 0.095 دولار سنة 2015.