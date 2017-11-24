الذهب مستقر وسط ضغوط على الدولار من مخاوف المركزي الأمريكي بشأن التضخم

ظلت أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق اليوم الجمعة، مع استمرار الضغوط على الدولار، بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن بعض صنّاع السياسات قلقون بشأن مستويات التضخم المنخفضة.

ولم يسجل الذهب تغيرًا يذكر في التعاملات الفورية عند 1291.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:48 بتوقيت جرينتش. وانخفض المعدن الأصفر بنحو 0.3 بالمئة على أساس أسبوعي.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 1290.70 دولار للأوقية.

ويتوقع الكثير من صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة في “الأجل القريب”، وفق محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأمريكي الماضي، والذي نشر يوم الأربعاء.

بيد أن بعض الأعضاء عبروا عن تخوفهم من توقعات التضخم، وأكدوا أنهم سيترقبون البيانات الاقتصادية التالية قبل اتخاذ قرار بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وقال كاميرون ألكسندر المحلل لدى جي.إف.إم.إس لاستشارات المعادن المملوكة لتومسون رويترز، إن “النظرة الحذرة للمجلس تجاه التضخم قد تؤدي إلى بقاء أسعار الفائدة متدنية لفترة أطول، وهو ما يوفر أرضية خصبة للاستثمار في الذهب”.

ومن ِشأن رفع أسعار الفائدة دعم الدولار ورفع العائد على السندات مما يضع ضغوطًا على أسعار المعدن الأصفر من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

ولم يسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات كبرى منافسة تغير يذكر عند 93.214 .

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.12 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 936.90 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1009.80 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 1013.70 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.