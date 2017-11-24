أسهم أوروبا تتجه لإنهاء موجة خسائر استمرت أسبوعين

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة بدعم من المكاسب التي حققتها أسهم شركات السلع الاستهلاكية ذات الثقل واتجه المؤشر ستوكس 600 إلى إنهاء موجة خسائر استمرت أسبوعين.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1% بينما ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة.

وتلقت المعنويات بشأن أسهم المنطقة دعمًا أيضًا من التوقعات بتشكيل تحالف كبير في ألمانيا بعدما ظل المؤشر عالقًا عند مستوى نحو 130 ألف نقطة في الأسبوعين الماضيين.

وتسلطت الأضواء على أسهم شركات السلع الاستهلاكية بعدما قالت الصين إنها ستخفض رسوم استيراد بعض المنتجات الاستهلاكية. وارتفع سهم دانون 1.2%.