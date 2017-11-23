تأجيل خطط بنك قطر الوطني للربط مع شبكة مدفوعات سعودية

قالت مصادر مطلعة إن بنك قطر الوطني، علق خططاً للربط مع شبكة مدفوعات بين البنوك في السعودية، في الوقت الذي يعطل فيه الشقاق السياسي في المنطقة خطط البنك للنمو في المملكة.

وافتتح البنك في مايو/ أيار، فرعاً في الرياض هو الأول في المملكة، ليقدم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

لكن المصادر تقول إنه “في الوقت الذي يعمل فيه الفرع، فإن بنك قطر الوطني لم يستكمل بعد خطوات الربط مع النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)، الذي يسمح للبنوك التجارية في المملكة بتنفيذ وتسوية مدفوعات بالريال، وهي خطوة مهمة للمصارف العاملة هناك.

وأضافت، أن التأجيل جاء مدفوعاً بالخلاف السياسي الذي دفع السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر في الخامس من يونيو/ حزيران إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر.

وقال متحدث باسم بنك قطر الوطني في بيان إن “عمليات البنك في السعودية تسير بشكل طبيعي”.