السعودية تطرح مناقصة عالمية لشراء 720 ألف طن من علف الشعير

قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، اليوم الخميس، إنها طرحت مناقصة عالمية لشراء 720 ألف طن من علف الشعير.

وأضافت أن الموعد النهائي لتلقي العروض في المناقصة هو الـ24 من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال محافظ المؤسسة، أحمد الفارس، إن المناقصة تطلب من الموردين العالميين تسليم الشعير إلى السعودية، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2018.

وتطلب المناقصة 12 شحنة حجم الواحدة 60 ألف طن. وأوضحت المؤسسة أن من الممكن أن يزيد حجم الشحنات أو ينقص بنسبة تصل إلى 10% عن 60 ألف طن.

وسيجري توزيع نحو 360 ألف طن بين موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر، بينما سيتم تسليم 360 ألف طن في الموانئ المطلة على الخليج.

وتتوقع السعودية، احدى أكبر مستوردي الشعير في العالم، خفض وارداتها من الحبوب إلى 8 ملايين طن في الموسم التسويقي الحالي من 9.1 مليون طن في الموسم السابق، في إطار جهودها لإحلال الذرة وفول الصويا محل استهلاك الشعير المحلي.

وفي مناقصتها السابقة لشراء الشعير في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، اشترت المؤسسة 540 ألف طن للوصول خلال الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول مع تقديم عروض من مناشئ أوروبية، ومن البحر الأسود، وأمريكا الشمالية، والجنوبية، وأستراليا.

وتم تكليف المؤسسة، التي كانت تعرف في السابق باسم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، بمسؤولية شراء واردات علف الشعير للمملكة في خريف 2016.