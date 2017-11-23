مسؤول اقتصادي: قيمة الأصول المالية الإسلامية على أعتاب تريليوني دولار

قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، أسامة عبد الرحمن القيسي، إنّ معطيات البنك الدولي، تشير إلى أنّ قيمة الأصول المالية الإسلامية شارفت على بلوغ تريليوني دولار أمريكي.

وأوضح القيسي أنّ مؤسسته، التي تضم 44 دولة ومقرها السعودية، نفّذت خلال العام الماضي مشاريع متنوعة، وقدّمت خدمات إئتمانية لصادرات تصل قيمتها إلى 8.6 مليار دولار.

وأشار القيسي إلى أنّ مؤسسته ستواصل التعاون مع تركيا خلال الفترة القادمة، وستدعم المشاريع الاستثمارية القائمة فيها، لافتًا إلى أنّ حجم الصادرات التركية، يزداد كل عام بشكل متّزن.

وتابع القيسي: “خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، التي حصلت العام 2008، وجدنا أنّ أنظمة التمويل الإسلامي، كانت أكثر مقاومة للأزمة من الأنظمة التقليدية الأخرى”.

وأضاف: “ولذلك نعتقد أنّ أنظمة التمويل الإسلامي ستنتشر على نطاق واسع حول العالم خلال فترة وجيزة، وسيكون لتركيا دور مهم في هذا الانتشار؛ لأهمية موقعها الجغرافي، وسرعة نمو اقتصادها”.

يذكر أنّ المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، تأسست العام 1994، ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كمؤسسة تشرف على التأمين الاستثماري والتأمين على ائتمان الصادرات.