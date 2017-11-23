الدولار يتكبد خسائر وسط قلق من تدني التضخم

لامس الدولار أدنى مستوى له في شهرين مقابل الين، اليوم الخميس، إذ هوى بعدما أظهر محضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الأمريكي، أن بعض صناع السياسات قلقون من استمرار تدني مستوى التضخم؛ ما يشكل ضربة لمؤيدي تشديد السياسة النقدية.

ونزل الدولار إلى 111.07 ين وهو أدنى مستوى منذ الـ 18 من سبتمبر/ أيلول، وصعد الدولار عن هذا المستوى في وقت لاحق، وبلغ في أحدث المعاملات 111.29 ين مرتفعًا 0.1% عن الجلسة السابقة.

وكانت التعاملات أكثر هدوءًا من المعتاد مع إغلاق الأسواق المالية اليابانية بسبب عطلة عامة، كما ستغلق الأسواق الأمريكية بمناسبة عطلة عيد الشكر.

وكان الدولار انخفض نحو 1.1% مقابل الين أمس الأربعاء، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ منتصف مايو/ أيار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، لأدنى مستوى خلال شهر عند 93.160 في وقت سابق اليوم الخميس، ثم قلص المؤشر خسائره ليسجل 93.216.

وصعد اليورو 0.1% إلى 1.1830 دولار مقتربًا من أعلى مستوى خلال شهر عند 1.1862 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

ومع تراجع الدولار، إثر إعلان محضر اجتماع المركزي الأمريكي، صعدت غالبية عملات الأسواق الآسيوية الناشئة بما في ذلك اليوان الصيني.

ولامس الدولار السنغافوري لفترة وجيزة، أعلى مستوى في شهرين عند 1.3462 دولار بعدما أظهرت بيانات نمو اقتصاد سنغافورة بأسرع وتيرة، في نحو أربعة أعوام في الربع الثالث من العام، بما يتماشى مع بيانات نمو قوية في غالبية أنحاء آسيا.