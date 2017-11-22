بورصات الخليج تتعافى مع مكاسب النفط‎

تعافت أسواق الأسهم الخليجية في معظمها، اليوم الأربعاء، من ضعف في الأداء استمر عدة جلسات متشجعة بمكاسب أسعار النفط، لكن سهم “إعمار للتطوير” تراجع في مستهل تداوله في أول طرح عام أولي كبير في دبي منذ عام 2014.

وأغلق سهم “إعمار للتطوير”، وحدة التطوير العقاري المحلية لإعمار العقارية، عند 5.77 درهم، منخفضًا عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 6.03 درهم، والذي يمثل صافي قيمة الأصول وفقًا لتقديرات “جيه.إل.إل” للاستشارات.

ويظهر ضعف السهم في مستهل تداوله عاملين ضغطا بشدة على دبي. الأول، سوقها العقارية التي هبطت على مدى عامين مع انخفاض أسعار النفط الذي دفع الحكومات في المنطقة إلى خفض الإنفاق وفرض ضرائب جديدة، وهو ما أدى بدوره إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

والثاني، تنامي التوترات بين السعودية وإيران حول عدم الاستقرار في لبنان والصراع في اليمن، وهو ما سبب قلقًا متزايدًا للمستثمرين.

لكن مؤشر سوق دبي أغلق مرتفعًا 1 % ، مع صعود سهم إعمار العقارية، الذي تراجع في الأيام التي سبقت إدراج وحدتها، 2.6 %.

وجرى تداول 48.4 مليون سهم فقط من أسهم “إعمار للتطوير”، اليوم الأربعاء مقابل 800 مليون سهم بيعت في الطرح العام الأولى، وهو ما يشير إلى أن المستثمرين من المؤسسات يتمسكون بشكل عام بالسهم نظرًا لتوزيعات الأرباح السنوية المرتفعة، التي قدرها بنك “سيكو البحرين” بنحو 9 % للسنوات الثلاث القادمة.

وارتفع سهم مجموعة “جي.إف.إتش” المالية 6.1%، وكان الأكثر تداولًا في السوق بفارق كبير، بعدما قالت الشركة إنها بدأت محادثات مع السلطات السعودية لإدراج أسهمها في الرياض.

وزاد المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.7% متعافيًا بشكل عام، مع تجاوز الأسهم الرابحة تلك التي منيت بخسائر بواقع 140 إلى 41 سهمًا.

وقفز سهم “اللجين” التي تستثمر في البتروكيماويات بالحد الأقصى اليومي 10% في تداول مكثف.