الأصول الأجنبية للمركزي الإماراتي ترتفع 9% في أكتوبر

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي (البنك المركزي) بنسبة 9% على أساس سنوي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكرت بيانات المركزي الإماراتي أن الأصول الأجنبية زادت إلى 322 مليار درهم (87.7 مليار دولار) نهاية الشهر الماضي، من 295.1 مليار درهم (80.4 مليار دولار) في أكتوبر 2016.

وأرجعت البيانات، نمو الأصول إلى زيادة قيمة الأرصدة المصرفية والودائع الخارجية 90% إلى 228.7 مليار درهم (62.3 مليار دولار) في أكتوبر 2017، من 123.8 مليار درهم (33.7 مليار دولار) في نفس الشهر من العام الماضي.

في المقابل، تراجعت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 84.3 مليار درهم (23 مليار دولار) مقارنة مع 162.8 مليار درهم (44 مليار دولار)، بحسب بيانات المصرف المركزي.

وعلى أساس شهري، تراجعت الأصول الأجنبية 6.4%، نزولاً من 344.15 مليار درهم (93.7 مليار دولار) في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتتكون احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، من الودائع والاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، إضافة إلى سندات وأصول أجنبية أخرى.