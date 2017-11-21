“منتدى ماليزيا الاقتصادي” يشهد إبرام صفقات هي الأضخم في تاريخه

شهد “المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي” في ماليزيا، اليوم الثلاثاء، توقيع 16 مذكرة تفاهم، بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار، والتي تعد الأضخم من نوعها حتى الآن في تاريخ المنتدى.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية “برناما” بأن الدورة الـ 13 للمنتدى شهدت توقيع 9 مذكرات تفاهم بين مؤسسات من كندا والصين والولايات المتحدة وإندونيسيا، تشمل التعاون في مجالات التكنولوجيا، وقطاع الأغذية الحلال والطاقة.

وحثت ماليزيا الدول الإسلامية، على دوام الالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف ومحاربة تنظيم “داعش”، وفق ما ذكرت الوكالة الماليزية.

وأشار نجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء الماليزي، إلى ارتفاع الوفيات والتدمير المستمر في العراق وسوريا، والهجمات التي شنها “داعش” في “مراوي” بالفلبين والمأساة الإنسانية في ولاية راخين بميانمار.

وقال في كلمته أثناء مراسم افتتاح المنتدى المقام في مدينة “كوتشينج”، عاصمة ولاية “ساراواك” اليوم: “يجب أن تتوقف هذه المعاناة، ويجب علينا كمسلمين محاربة الظلم والجريمة”، مضيفاً أن للدول الإسلامية دوراً في مواجهة هذا التحدي.

ويشارك في المنتدى، الذي انطلق اليوم الثلاثاء ويستمر لمدة ثلاثة أيام، 2476 مشاركاً من 75 دولة، تشمل ماليزيا.