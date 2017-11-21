الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي أمام الدولار وسط توتر العلاقات مع أمريكا

نزلت الليرة التركية إلى مستوى قياسي عند 3.9519 ليرة للدولار، اليوم الثلاثاء، لتواصل نزيف الخسائر بفعل المخاوف المرتبطة بعلاقات أنقرة المتوترة مع واشنطن ومخاطر التضخم والضبابية التي تكتنف السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 0637 بتوقيت غرينتش بلغت العملة التركية 3.9480 لليرة للدولار، بعدما نزلت عن المستوى القياسي المنخفض السابق البالغ 3.9417 الذي سجلته في يناير كانون الثاني. وأغلقت الليرة عند 3.9290 أمس الاثنين.

وتتركز المخاوف المرتبطة بالعلاقات الأمريكية على محاكمة تاجر الذهب التركي رضا ضراب المتهم بانتهاك العقوبات الأمريكية مع إيران، وهي قضية وصفها المتحدث باسم الحكومة التركية أمس الاثنين بأنها “مؤامرة واضحة على تركيا” تفتقر لأي أساس قانوني.

وينتاب القلق المتعاملين أيضا بشأن آفاق السياسة النقدية، بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأسبوع الماضي، إن عدم تدخل الحكومة في السياسة النقدية تسبب في معاناة تركيا من ارتفاع التضخم.