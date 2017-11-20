اليورو يتعافى مع تراجع مخاوف المستثمرين من الوضع السياسي في ألمانيا

تعافى اليورو من أدنى مستوى في شهرين، مقابل الين الذي سجله في المعاملات الآسيوية الاثنين، مع تجاهل المستثمرين للمخاطر السياسية المترتبة على فشل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في تشكيل حكومة ائتلافية.

وبعد موجة بيع حادة في المعاملات الآسيوية المبكرة، انخفض خلالها اليورو 0.8% مقابل العملة اليابانية إلى 131.16 ين، مسجلا أدنى مستوى منذ الـ 15 من أيلول/ سبتمبر، تعافت العملة الأوروبية الموحدة بنحو 1%، ليجري تداولها عند 132.33 ين، بزيادة طفيفة عن مستواها الأحد.

كما هبط الدولار مقابل الين، الذي يزيد الإقبال عليه عادة في أوقات الضبابية، خلال المعاملات الآسيوية لينخفض إلى أقل مستوى في شهر، لكن العملة الأمريكية سجلت ارتفاعًا طفيفًا مقابل الين في المعاملات الأوروبية لتصل إلى 112.05 ين.

وهبط اليورو 0.5% مقابل الدولار في المعاملات الآسيوية إلى 1.722 دولار، مبتعدًا عن أعلى مستوى في شهر عند 1.1862 دولار الذي سجله يوم الأربعاء الماضي، لكنه تعافى ليجري تداوله بارتفاع 0.1% عن اليوم السابق مسجلًا 1.1802 دولار في تعاملات لندن.