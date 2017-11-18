“جوميا” تتوقع وصول حجم التجارة الإلكترونية في مصر إلى 20 مليار دولار في 2021

توقع هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر للتجارة الإلكترونية وصول حجم التجارة الإلكترونية في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان إلى نحو 20 مليار دولار في عام 2021، من قرابة الـ 4 إلى 5 مليارات دولار متوقعة نهاية هذا العام.

وقال صفوت إن حجم التجارة الإلكترونية في مصر بلغ نحو 2.5 مليار دولار في 2016 “ونتوقع زيادته إلى ما بين 4 و 5 مليارات دولار بنهاية هذا العام على أن نصل إلى 20 مليار دولار في 2021 وأن تكون حصتنا السوقية حينها من 40 إلى 50 %.

وأضاف “نحتل حاليًا المركز الأول في التجارة الإلكترونية بمصر بحصة تبلغ 42 % منذ بداية الربع الثاني من هذا العام وحتى الآن من نحو 35 % في 2016 … حجم التجارة الإلكترونية في مصر لا يزيد عن2 % من حجم التجارة كلها”.

وتتوقع ماكنزي للاستشارات أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية في أفريقيا إلى 75 مليار دولار بحلول 2025.

وكبار مستثمري جوميا “هم ام.تي.ان” وميليكوم لاتصالات الهاتف المحمول ومساهمون آخرون وتقدم الشركة تشكيلة متنوعة من المنتجات.

وقال صفوت إن هناك “4 مستثمرين جدد دخلوا جوميا في 2016 وهم شركة أورنج للاتصالات وشركة أكسا للتأمين وجولدمان ساكس والمؤسسة البريطانية للاستثمار من خلال ضخ استثمارات بحجم 480 مليون دولار”.

وأضاف “نسبة مصر من تلك الاستثمارات تبلغ 170 مليونًا سيتم ضخها حتى عام 2021 وستكون في القطاع التكنولوجي قطاع الدعاية وقطاع العمليات اللوجستية”.

وبدأت جوميا نشاطها عام 2012 في مصر ونيجيريا والمغرب وساحل العاج وكينيا وتعمل حاليا في 23 دولة أفريقية.

وأكد صفوت أن عدد العمليات التجارية والزائرين في المنصة التجارية لشركته يتضاعف بشكل كبير.

ويشهد قطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط الذي يشمل التجارة الإلكترونية نموًا سريعًا بفضل النسبة المرتفعة للشبان وتمكنهم من التقنيات الحديثة.

وأردف الرئيس التنفيذي لجوميا مصر “عدد العمليات في البلاك فرايداي بلغ 50 ألف عملية في 2015 ثم 150 ألف عملية في 2016 ونستهدف هذا العام في البلاك فرايداي الوصول إلى 800 ألف عملية.

وتابع “عدد الزائرين وصل إلى9 ملايين زائر شهريًا حاليًا، ونستهدف مضاعفة العدد إلى 18 مليون زائر في البلاك فرايداي هذا العام، الذي قمنا بعمل حملة دعاية له بنحو 70 مليون جنيه”.

ويبلغ عدد العارضين في منصة جوميا للتجارة الإلكترونية في مصر 3000 عارض لنحو 550 ألف منتج، وتقوم بشحن المنتجات من خلال 15 شركة شحن.

وقال صفوت، الحاصل على ماجستير في تكنولوجيا المعلومات التجارية، إن شركته التي لديها مراكز تخزين رئيسية، أحدهما بالشراكة مع أرامكس تعمل على زيادة قدرتها التخزينية من مليون قطعة حاليًا إلى “خمسة ملايين قطعة في 2018، سواء من خلال مخازن جديدة أو زيادة المساحة التخزينية الحالية”.

وأضاف “جوميا خدمت نحو مليون عميل من وقت بداية العمل في مصر خلال 2012 وحتى نهاية 2016 ونتوقع زيادة هذا العدد إلى 1.5 مليون عميل بنهاية 2017”.

وينال بطء تطور خدمات السداد عبر الإنترنت في المنطقة من قطاع التجارة الإلكترونية فيها، إذ ما زالت غالبية المشتريات تسوى بالدفع عند التسليم.

وأضاف صفوت الذي يبلغ عدد العاملين بشركته نحو 580 موظفًا، أن شركته لم تحقق أرباحًا من العمل في مصر حتى الآن لأن هدفها الرئيسي حاليًا توسيع سوق التجارة الإلكترونية إلى أن يصبح سوقًا أساسيًا للعارض وإلى العميل، ولا يمكن الاستغناء عنه.

وتتنافس جوميا في مصر مع مواقع التجارة الإلكترونية سوق.كوم ونفسك.كوم وشوبنغ شوب وإدفعلي.