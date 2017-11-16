الدولار يتعافى إثر سقوطه إلى أدنى مستوى له في 4 أسابيع

تعافى الدولارالأمريكي من أدنى مستوى له في 4 أسابيع، مقابل الين الياباني، اليوم الخميس، مع استعادة الأسواق العالمية لبعض الإقبال على المخاطرة بعد هبوط حاد للأسهم، والعملة الأمريكية خلال الأسبوع الأخير.

ومع تعافي أسعار الأسهم في آسيا وأوروبا، قفز الدولار بنحو 0.2 % إلى 113.09 ين من المستويات المتدنية، التي بلغت 112.47 ين يوم الأربعاء.

لكن مقابل سلة عملات، لم يسجل الدولار تغيرًا يذكر، بعدما هبط إلى أدنى مستوى له في نحو 4 أسابيع، يوم الأربعاء، في تصحيح قوي للاتجاه الصعودي، الذي بدأ في أوائل سبتمبر/ أيلول، وسط آمال وقتها في اتفاق لخفض الضرائب.

ومع مواجهة الدولار لعقبات، جرى تداول اليورو أيضًا دون تغير يذكر عند 1.1793 دولار لتصل مكاسبه منذ بداية الأسبوع إلى نحو 1%.

وكان اليورو بلغ 1.1862 دولار، يوم أمس الأربعاء، وهو أفضل مستوى له في أكثر من شهر.

وارتفع الدولار الأسترالي من قرب أدنى مستوى له في 5 أشهر، بزيادة بلغت 0.1 %؛ ليسجل 0.7567 دولار أمريكي، وهو مستوى لم يبلغه منذ أواخر يونيو/ حزيران.