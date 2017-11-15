الذهب يتراجع تزامنًا مع تقلص خسائر الدولار

هبطت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في تعاملات متقلبة، فقد ارتفعت أولًا إلى أعلى مستوى منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول، ثم تراجعت لتحوم قرب أدنى مستوياتها للجلسة، مع تقلص خسائر الدولار.

وأظهرت بيانات أمريكية زيادة في مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الشهر الماضي، وارتفاع التضخم الأساسي، وهو ما عزز التوقعات لرفع آخر لأسعار الفائدة، ودفع ذلك الدولار للصعود من مستويات منخفضة مقابل سلة من العملات.

ويجعل ضعف الدولار حيازة الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.25 % إلى 1277.60 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات بالسوق الأمريكي، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ العشرين من أكتوبر/تشرين الأول عند 1289.09 دولار. وما زال المعدن النفيس مرتفعًا 0.8 % عن مستواه في بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.4 % لتبلغ عند التسوية 1277.70 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 % إلى 16.94 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.46 % إلى 930.00 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.41 % إلى 981.70 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين عند 973.40 دولار.