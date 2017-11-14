اليورو يرتفع لأعلى مستوى له في أسبوعين

ارتفع اليورو، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين، مع استئناف المستثمرين الشراء في الأصول العالية المخاطر بأوروبا، وتنامي التوقعات بأن يظل النمو الاقتصادي قويًا، في حين تستمر أسعار الفائدة منخفضة عند مستويات قياسية.

وفي التعاملات المبكرة في لندن، ارتفع اليورو 0.3% إلى 1.1696 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الـ26 من تشرين الأول/ أكتوبر حين أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيمدد برنامج شراء السندات حتى أيلول/ سبتمبر على الأقل.

وارتفعت العملة الموحدة إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف العام، مقتربة من 1.21 دولار في أوائل أيلول/ سبتمبر. ونزل اليورو عن 1.16 دولار في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر ثم عاود الارتفاع أكثر من 1% في الأسبوع الأخير.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات، عند 94.46.

ومقابل العملة اليابانية ارتفع الدولار قليلا إلى 113.82 ين، لكنه ظل أقل من أعلى مستوى في 8 أشهر 114.735 ين الذي سجله الأسبوع الماضي.

واستمر ضعف الجنيه الإسترليني ونزل 0.1% إلى 1.3101 دولار بعد أن خسر 0.6% أمس الاثنين.