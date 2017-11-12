بسبب خفض إنتاج النفط ..هبوط طفيف بالناتج السعودي هذا العام

توقع تقرير اقتصادي سعودي، اليوم الأحد، أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنحو 0.9% العام الحالي، نتيجة انخفاض إنتاج النفط تمشيًا مع اتفاق المنتجين في منظمة أوبك وخارجها بتقليص الإمدادات لدعم الأسعار.

وأكدت شركة “جدوى” للاستثمار في تقريرها عن شهر نوفمبر، الصادر اليوم، وحصلت عليه “إرم نيوز”، أن يرتفع الناتج السعودي بحوالي 0.1%، لكنها عدّلت تقديراتها بسبب ضخامة الانخفاض في إنتاج النفط للمملكة.

وقدّرت متوسط إنتاج السعودية النفطي بنحو 9.9 مليون برميل يوميًا في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بحجم انخفاض بلغ نحو 614 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى بكثير من الخفض المقترح ضمن اتفاق أوبك والبالغ 486 ألف برميل يوميًا.

وقال التقرير: “نتيجة هذا الالتزام الكبير من قبل السعودية باتفاق أوبك فإننا قمنا بتعديل تقديراتنا لإنتاج المملكة المتوقع إلى 10 ملايين برميل يوميًا عام 2017، ونحو 10.1 مليون برميل يوميًا عام 2018 مقارنة مع تقديرات سابقة بنحو 10.2 مليون برميل يوميًا لكلا العامين.”

وتوقع التقرير أن يؤدي ذلك إلى تراجع الناتج في قطاع النفط بنحو 2.8% العام الحالي في حين سيسجل القطاع غير النفطي نموًا حقيقيًا بمقدار 0.7%.