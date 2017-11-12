“سي آي كابيتال” المصرية توقع اتفاقية مع “الراجحي المالية” تتيح لعملائها التداول في السوق السعودية

أعلنت مجموعة “سي آي كابيتال” المصرية، اليوم الأحد، أنها وقعت اتفاقية مع شركة “الراجحي المالية” السعودية تتيح لقاعدة عملائها إمكانية التداول في سوق الأسهم السعودية.

وقالت “سي آي كابيتال”، إن الخطوة جاءت لـ”تمكين عملائها من خلق منصة إقليمية، يمكن من خلالها تقديم حلول متكاملة وفعالة”.

وتتيح الاتفاقية لعملاء المجموعة المصرية خيارات شاملة، منها خدمات التداول في الأوراق المالية، إضافة إلى تقديم فرص استثمار واعدة في مختلف القطاعات خارج مصر.

وتعمل “الراجحي المالية” في المنطقة من خلال 20 مكتبًا في قطاع الوساطة وخدمات التداول كافة، في حين تعمل “سي آي كابيتال” في قطاع الوساطة والأوراق المالية في كلٍّ من القاهرة ونيويورك ودبي.