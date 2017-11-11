مبيعات “علي بابا” تتخطى 25 مليار دولار في يوم واحد

أعلن موقع “علي بابا” عملاق التجارة الإلكترونية الصيني تحقيق مبيعات حجمها 25.3 مليار دولار أمريكي خلال تخفيضات “عيد العزوبية”، وهو عيد صيني مخصص لغير المتزوجين أو المرتبطين.

وحطم الموقع بذلك رقم مبيعاته خلال ذات يوم العيد من العام الماضي، وفقًا لما نشره موقع “ذا فيرج” التقني.

أشارت الشركة الصينية إلى أن الموقع حقق مبيعات قيمتها 5 مليارات دولار خلال أول 15 دقيقة فقط، ووفقًا لموقع Alizela التابع للشركة.

وحقق الموقع مبيعات في أول ساعة بلغت قيمتها 8.6 مليار دولار، في حين وصلت مبيعات الموقع في منتصف اليوم إلى 18 مليار دولار.

ووصل حجم المبيعات الإجمالي عن اليوم بالكامل إلى 25.3 مليار دولار أي بمعدل نمو 40% في حجم المبيعات بالمقارنة مع حجم المبيعات في ذات اليوم من العام الماضي، والبالغة 17.8 مليار دولار.

وأوضحت تقارير دراسة السوق أن هذا النمو حدث بسبب ارتفاع حصة الفرد من المبيعات، نتيجة ارتفاع مستوى دخل الفرد في الصين خلال العام الحالي بمعدل ملحوظ.

وبمقارنة مبيعات “عيد العزوبية” لعام 2016 بمبيعات عيد الشكر مرورًا بتخفيضات الجمعة السوداء وصولًا إلى تخفيضات Cyber Monday للعام الماضي في الولايات المتحدة، فإن إجمالي مبيعات التخفيضات الثلاث قد وصل إلى 12.8 مليار دولار.

وتقدم شركة “علي بابا” خلال عيد العزوبية مجموعة كبيرة من التخفيضات على مختلف المنتجات من الأدوات المنزلية حتى الأجهزة الإلكترونية.

وكانت أكثر المنتجات تحقيقًا للمبيعات هو اشتراك سنوي للحصول على نوع من الكحوليات وهو Baiju Liquor الصيني ويبلغ قيمته 11.111 يوان صيني أي ما يعادل 1672 دولارًا، واشتراك للحصول على مساحة إضافية لعربة التسوق الإلكترونية على الموقع، حيث أن بعض المواقع التجارية الصينية تحدد كمًا معينًا من المنتجات المتاحة للفرد الواحد طلبها في المرة الواحدة، لتسهيل عملية الإعداد والتوصيل.

وأقام مؤسس علي بابا جاك ما حفلًا كبيرًا بحضور بعض نجوم العالم مثل المغني ڤاريل ويليام ونيكول كيدمان ولاعبة التنس العالمية ماريا شارابوڤا بمناسبة عيد العزوبية، بالإضافة إلى أن شركة علي بابا قد قامت بوضع 100 ألف آلة للدفع الإلكتروني داخل فروع متاجرها Tmall بحيث يسهل الدفع بواسطة بصمة الوجه.