الدولار يتجه صوب أكبر هبوط أسبوعي خلال شهر

استقر الدولار ،اليوم الجمعة، لكنه يتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في شهر، بفعل خيبة الأمل الناجمة عن احتمال تأجيل مشروع قانون أمريكي مهم للضرائب حتى عام 2019.

وأبقت المخاوف بشأن آفاق الإصلاحات الضريبية في الولايات المتحدة تداولات الأسواق في نطاق ضيق.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات مرجحة بالتجارة دون تغير يذكر عند 94.48.

وتتجه العملة الأمريكية صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ودفع تأجيلُ مشروع قانون الضرائب في الولايات المتحدة خبراء استراتيجيين لدى مورغان ستانلي إلى التأكيد على توقعاتهم بانخفاض الدولار لأن التأجيل “سيُبقي الإنفاق الاستثماري في الولايات المتحدة منخفضًا لفترة أطول، ما يسمح لتدفقات الاستثمار بالدولار الأمريكي بالخروج من الولايات المتحدة”.

واستقر الدولار مقابل العملة اليابانية دون تغير يذكر عند 113.40 ين منخفضًا 0.6 % خلال الأسبوع، ودَوَّن يوم الإثنين الماضي أعلى مستوى في ثمانية أشهر والبالغ 114.737 ين.

واستقر اليورو أيضًا خلال الجلسة عند 1.1644 دولار ،مرتفعًا 0.3 % منذ بداية الأسبوع، ليقبع فوق أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر البالغ 1.1553 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء الماضي.