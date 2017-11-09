بورصتا الإمارات ترتفعان في التعاملات المبكرة‎

سجل معظم أسواق الأسهم الخليجية أداءً ضعيفاً في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بفعل مخاوف جراء تأثير تحقيقات مكافحة الفساد التي تجريها السعودية، لكن بورصة دبي ارتفعت مع صعود أسهم القطاع العقاري.

وربح مؤشر بورصة دبي 0.4 % مع ارتفاع أسهم شركات التطوير العقاري، التي كانت انخفضت هذا الأسبوع؛ بفعل مخاوف من أن تلحق التحقيقات ضررًا بالاستثمار السعودي في القطاع العقاري بدبي، وارتفعت أسهم إعمار العقارية واحدًا في المئة، وزادت أسهم داماك العقارية 0.9%.

وزادت أسهم “دي.إكس.بي انترتينمنتس” لتشغيل المتنزهات الترفيهية 1.4 % بعد أن قالت الشركة إنها “حصلت على قرض ثانوي بقيمة 700 مليون درهم (191 مليون دولار) من المساهم الرئيس مراس.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.1 % لكن أسهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) انخفضت 6.2 % في تداولات ضعيفة، بعد أن تكبدت الشركة خسارة عائدة للمساهمين في الربع الثالث قدرها 194 مليون درهم (52.9 مليون دولار)، مقارنة مع خسارة قيمتها 524 مليون درهم في الفترة ذاتها قبل عام، وحققت الشركة أرباحاً طفيفة في الربع الثاني من العام.