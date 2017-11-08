سندات السعودية والبحرين الدولارية تتراجع مع اتساع موجة البيع في الشرق الأوسط

واصلت السندات الدولارية السعودية هبوطها اليوم الأربعاء، وكانت الخسائر الكبرى من نصيب السندات ذات آجال الاستحقاق الأطول، وهي لعامي 2046 و2047.

وانخفض معظم إصدارات السندات السعودية، ما بين سنت وسنتين، منذ الحملة التي بدأت مطلع الأسبوع، وصدرت تلك السندات في السنوات الماضية، ضمن جهود المملكة لسد عجزٍ متنامٍ في الموازنة.

ومع استمرار البيع، هبط الإصدار البالغة قيمته 6.5 مليار دولار الذي يستحق في 2046 بواقع 0.7 سنت إلى أدنى مستوى منذ مارس/ آذار، بينما انخفض الإصدار المستحق في 2047 والبالغة قيمته 4.5 مليار دولار، بأكثر من سنت إلى أدنى مستوى في شهر، وفق بيانات تريدويب.

ونزلت السندات ذات الآجال الأقصر استحقاق 2023 و2026 بنحو 0.3-0.4 سنت.

سندات البحرين

كما تراجعت سندات البحرين الدولارية اليوم الأربعاء، مع استمرار هبوط الأصول في أنحاء المنطقة.

وأظهرت بيانات تومسون رويترز، أن السندات التي تستحق في 2023 انخفضت بمقدار 0.65 سنت إلى 104.65 سنت، وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني.

وتكبدت السندات التي تستحق في 2044 أكبر خسائر، إذ هبطت بمقدار 0.85 سنت إلى 83.80 سنت.