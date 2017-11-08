الذهب يصعد بدعم تراجع الدولار مع احتمال تأجيل خفض ضريبي أمريكي

ارتفعت أسعار الذهب ،اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار بعد نشر تقرير إعلامي أشار إلى احتمال تأجيل تطبيق خفض لضرائب الشركات في إطار خطة أمريكية مهمة للإصلاح الضريبي.

وبحلول الساعة 0805 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1278.43 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن قد تراجع بنحو 0.5 في المئة أمس الثلاثاء.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3 في المئة إلى 1279 دولارًا للأوقية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أمس الثلاثاء، نقلًا عن مصادر لم تسمها، أن الزعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يدرسون تأجيل تطبيق خطة الخفض الضريبي الرئيسة لمدة عام كي تصبح متماشية مع قواعد المجلس.

وانخفض مؤشر الدولار ،الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة بنسبة 0.1 في المئة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.4 في المئة إلى 17.02 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.5 في المئة إلى 927.30 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.3 في المئة إلى 995.70 دولار للأوقية.