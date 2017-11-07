الذهب يتراجع بعد تحقيق أكبر مكسب يومي في 6 أسابيع

تراجع الذهب، اليوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على جني أرباح أكبر مكسب يومي للمعدن، في 6 أسابيع، والذي حققه عقب سلسلة اعتقالات لشخصيات بارزة في السعودية، دفعت النفط للصعود إلى أعلى مستوياته في عامين ونصف العام، وأدت لهبوط الدولار، وعوائد السندات الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1276.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما انخفض في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول 4.30 دولار إلى 1277.30 دولار للأوقية.

وكان المعدن صعد بقوة في تعاملات نيويورك، أمس الإثنين، لينهي اليوم مرتفعا نحو 1%، معوضًا الخسائر التي تكبدها في تعاملات سابقة، وخلال الجلسة الماضية.

وقال مدير التداول لدى “إم.كيه.إس”، أفشين نبوي: إن القفزة التي سجلتها أسعار النفط، بدعم من الوضع في السعودية، وانخفاض الدولار، والمخاوف المرتبطة بجولة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الشرق الأقصى، كلها عوامل دفعت أسعار الذهب للارتفاع.

وتراجعت أسعار النفط قليلاً، اليوم الثلاثاء، بعدما صعدت كثيرًا، عقب تشديد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قبضته على السلطة، من خلال حملة لمكافحة الفساد، تم فيها اعتقال بعض من أبرز الشخصيات في الساحة السياسية، وقطاع الأعمال.

وقال متعاملون، إن زيارة ترامب لكوريا الجنوبية، قد توفر بعض الدعم للذهب أيضًا، في الأيام القليلة المقبلة.

وتوجه ترامب إلى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، قائلاً: إنه يجب إيجاد حل للتهديد الأمني، الذي تمثله كوريا الشمالية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.1% إلى 17.04 دولار للأوقية، بعدما بلغت أعلى مستوياتها منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول عند 17.27 دولار للأوقية، في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع البلاتين 0.8% إلى 927.10 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.1% إلى 998.80 دولار للأوقية.