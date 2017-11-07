وسط أزمة مع السعودية.. تراجع السندات الدولارية وارتفاع التأمين على الديون بلبنان

تراجعت سندات لبنان الدولارية، وقفزت تكلفة التأمين على ديونه، اليوم الثلاثاء، مع اتهام السعودية بيروت بإعلان الحرب عليها في تصعيد حاد لأزمة تواجهها البلاد.

وتراجعت السندات اللبنانية استحقاق 2022 بواقع 1.95 سنت إلى 93.5 سنت للدولار مسجلة أدنى مستوى لها منذ تموز/ يوليو 2013 وفقا لبيانات “تومسون رويترز”.

وقفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لـ 5 سنوات 13 نقطة أساس مقارنة مع إغلاق أمس الاثنين، لتصل إلى 550 نقطة بحسب بيانات “آي.اتش.اس ماركت” وهو أعلى مستوى لتكلفة التأمين على ديون لبنان منذ أوائل كانون الأول/ ديسمبر الماضي.